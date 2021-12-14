Gençlik Kupasını, Aziz Spor Derneği kazandı

Kempo Gençlik Kupası Şampiyonası yapılırken, Aziz Spor Derneği birinci olurken,CyprusBullions Spor Derneği ikinci, Mağusa Spor İhtisas Derneği ise üçüncü oldu

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde Kempo Gençlik Kupası Şampiyonası yapıldı.

Kempo Savunma Sporları Federasyonunun, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu katkılarıyla İskele Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda gereçekleştirdiğiKempo Gençlik Kupası şampiyonasına 9 üye kulüpten 75 sporcu katıldı. Organizasyonu Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyon Başkanı Halis Avşar da takip etti.

Kempo Gençlik Kupası Şampiyonasında, Aziz Spor Derneği birinci olurken,CyprusBullions Spor Derneği ikinci, Mağusa Spor İhtisas Derneği ise üçüncü oldu.

Kempo Gençlik Kupası Şampiyonasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk kez Brazillan (Brezilya) JiuJitsu (BJJ) Şampiyonası da gerçekleştirildi.

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları Merkez Hakem Komitesi başkanı Vedat Yayar, hakem Cuma Öztürk, BJJ teknik komite başkanı JulianobaQrageti, takımlara ise kupaları Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç tarafından verildi.

