Gençler Birliği futbolcularına I Lunch Cafe’den moral yemeği

Aksa 1.ligde mücadele eden Pera Larnaka Gençler Birliği deplasmanda karşılaşacağı Baf Ülkü Yurdu maçın hazırlıkları hafta başından beri sürdürmesinin ardından çalışmaları tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Pera Larnaka Gençler Birliği futbol takımı “I Lunch Cafe” sahipleri Nehibe-Ertoğrul Aylanç tarafından moral yemeği verildi. Pera Larnaka Gençler Birliği futbol takımı son yapılan taktik antrenman sonrasında Larnaka Gençler Birliği Spor Kulubü’nde yapılan sporcu toplantısının ardından “I Lunch Cafe” sahipleri Nehibe-Ertoğrul Aylanç tarafından hazırlanan yemekler yenilerek maçla ilgili tüm hazırlıklar tamamlanmış oldu. Pera Larnaka Gençler Birliği’ne moral yemeği veren “I Lunch Cafe” sahipleri Nehibe-Ertoğrul Aylanç, 3 Aralık Cumartesi (yarın) günü deplasmanda Baf Ülkü Yurdu maçında da başarılar diledi.
DUYARLI DAVRANIŞA TEŞEKKÜR EDİLDİ
Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi ve A takım sporcu sorumlusu Erhan Dağgül, Baf Ülkü Yurdu maç öncesinde futbolcuların yer aldığı sporcu toplantısı sonrasında “I Lunch Cafe” sahipleri Nehibe-Ertoğrul Aylanç tarafından hazırlanan moral yemeği önemli bir motivasyon kaynağı olduğunun öneminde dikkat çekerek, yapılan bu duyarlı davranıştan dolayı kulübü ve takım adına teşekkür etti. “I Lunch Cafe” sahipleri Nehibe-Ertoğrul Aylanç tarafından verilen moral yemeğinde sporcu sorumluları Erhan Dağgül, Mehmet Balcı, teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Reşat Oğuz, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman, futbolcular, malzemeciler Hüseyin Kızıl, Hüseyin Ağaoğlu, U16 takım antrenörü Erdinç Kırmızı yer aldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.