Gençler Ali Akyüz için güreşiyor

Güreş Gençler Ligi müsabakalarına 22 Ekim 2022 Cumartesi devam ediliyor.

KKTC Güreş Federasyonu’nun 2022 Yılı Faaliyet Programı’nda yer alan Ali Akyüz Gençler Serbest Güreş Müsabakaları, Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’na yapılacak.

Tartı 13:00-13:30 saatleri arasında yapılacak. Müsabakalar ise 14:00’te başlayacak. Listeler en geç 12:45’te baş hakeme teslim edilecek.

2003 – 2006 doğumlu güreşçilerin sıkletleri şöyle: 57 Kg., 61 Kg., 65 Kg.,70 Kg., 74 Kg., 79 Kg., 86 Kg., 92 Kg., 97Kg., 97-125 Kg.

