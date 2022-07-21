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Genç badmintoncularımız, Avrupa arenasında

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Genç badmintoncularımız, Avrupa arenasında
Genç badmintoncuların uluslararası badminton turnuvalarındaki mücadelesi sürüyor.
Ülke milli sporcularından Nehir Deniz ve Salih Öztürt, Uluslararası Hentbol Federasyonu’nun Türkiye/Ankara ayağındaki organizasyonunda korta çıkacak.
Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde bu sabah başlayan Badminton Europe turnuvası 24 Temmuz’a dek sürecek.
Nehir ve Salih, Uluslararası Gençler Badminton Şampiyonası’nda ev sahibi Türkiye yanı sıra Mısır, Tayland, Kosova, Kongo Cumhuriyeti, Gürcistan ve İtalya’dan sporcularla mücadele edecek.
Bu organizasyon öncesinde Bulgaristan’daki U15 Turnuvası’nda yarışan Nehir Deniz, Türk Milli Takım’dan partnerleri ile çift bayan ve karışık çiftlerde iki altın kazanmıştı.
 
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