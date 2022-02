Geleceğin yıldızları Antalya’da pedal döndürdü

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yıldız erkek karması ülkemizi Antalya’da temsil etti

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Erkek Karması, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 25-27 Şubat 2022 tarihinde Antalya / Belek'te gerçekleştirdiği Türkiye Şampiyonası 2. Etap Puanlı Yol Yarışları’nda ülkemizi temsil etti.

Kafile başkanı ve antrenör Salih Yalızat ile idareci Akil Evlat nezaretindeki Yıldız Erkek Karması’nda, beşi Yıldız Erkek A, ikisi ise Yıldız Erkek B kategorisinde olmak üzere toplam 7 sporcu yer aldı.

İki gün süren yarışlarda 6 farklı kategoride toplam 400’ün üzerinde bisikletçi yer alırken, sporcularımızın bulunduğu Yıldız A kategorisinde 17 kulüpten 95, Yıldız B kategorisinde 8 kulüpten 64 bisikletçi yarıştı.

İLK GÜN 72 KM VE 62 KM’LİK MESAFEDE YARIŞTILAR

26 Şubat Cumartesi günü start alan yarışların ilk gününde Yıldız A kategorisindeki sporcularımız Arcan Kuzhan, Emre Kaplan, Kerem Pekmez, Can Ergün ve Enes Tekkanat 72 Km’lik mesafede, Yıldız B kategorisindeki sporcularımız Ege Erülkü ile Mustafa Çavuş ise 62 Km’lik mesafede pedal döndürdü.

Her iki kategoride de bisikletçilerimiz oldukça iyi bir performans sergilerken yarışı birinci tamamlayanlar ile aralarında 6 ile 28 arasında saniyelik farklar oluştu. Yıldız A’da Arcan Kuzhan ilk 10’da yer alarak bireyselde 22 puan kazandı.

Yıldız Erkek A (72 Km) kategorisinde sporcularımızın ilk gün elde ettiği sonuçlar

Bisikletçi Bitiriş Sırası Derece 1. İle Fark Puan

Arcan Kuzhan 9. 01:49:04 00:17 sn 22

Kerem Pekmez 47. 01:49:07 00:20 sn -

Can Ergün 58. 01:49:11 00:24 sn -

Enes Tek Kanat 61. 01:49:15 00:28 sn -

Emre Kaplan DNS. - - -

Yıldız Erkek B (62 Km) kategorisinde sporcularımızın ilk gün elde ettiği sonuçlar

Bisikletçi Bitiriş Sırası Derece 1. İle Fark Puan

Ege Erülkü 24. 01:46:26 00:06 sn -

Mustafa Çavuş 26. 01:46:26 00:06 sn -

SPORCULARIMIZ İKİNCİ GÜN KRİTERYUMDA PİSTE ÇIKTI

Yıldız bisikletçilerimiz 27 Şubat Pazar günü ise yarışların ikinci gününde kriteryum mücadelesinde piste çıktı. Kriteryumda Yıldız A kategorisindeki sporcularımız 4 tur X 7.800 mt. = 31.200 mt, Yıldız B’deki sporcularımız ise 3 tur X 7.800 mt = 23.400 mt’lik mesafede mücadele etti.

Yıldız A’da yarışan sporcularımızdan Arcan Kuzhan ve Kerem Pekmez, birinciden sadece 1 saniye geride kalarak önemli bir başarı yakaladılar ve bireysel puan kazandılar.

Yıldız Erkek A (72 Km) kategorisinde sporcularımızın ikinci gün elde ettiği sonuçlar

Bisikletçi Bitiriş Sırası Derece 1. İle Fark Puan

Arcan Kuzhan 5. 49:28 00:01 sn 25

Kerem Pekmez 8. 49:28 00:01 sn 15

Can Ergün 35. 49:45 00:18 sn -

Enes Tek Kanat DNF - - -

Emre Kaplan DNS - - -

Yıldız Erkek B (62 Km) kategorisinde sporcularımızın ikinci gün elde ettiği sonuçlar

Bisikletçi Bitiriş Sırası Derece 1. İle Fark Puan

Mustafa Cavus 25. 41:41 00:14 sn -

Ege Erülkü 31. 43:22 01:55 sn -