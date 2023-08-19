Geçitkale Avcılık Atıcılık Birliği genel kurul yapıldı

Geçitkale Avcılık Atıcılık Birliği’nde yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa Tahir Saygıner getirildi. Birlik lokalinde yapılan genel kurulda divan başkanlığını Ertan Şöföroğlu, sekreterlikleri Hüsnü Bezirganoğlu, Sermin Saygıner yaptı. Üyelerin katılım ile gerçekleştirilen olağan genel kurulda faaliyet raporu başkan Tahir Saygıner, mali raporu Remzi Okyay okuyarak üyelerin bilgisine getirlidi. Genel kurulda mali rapor ve faaliyet raporları oy birliği ile onaylandı.

Tahir Saygıner’le Devam

Geçitkale Avcılık Atıcılık Birliği’nde yapılan olağan genel kurula tek başkan adayı olarak giren Tahir Saygıner üyelerin onayı ile başkanlığa getirildi. Geçitkale Avcılık Atıcılık Birliği’nde üyelerden aldığı onay ile yeniden başkanlığa seçilen Tahir Saygıner 6 yıllık görev süresinde devam ederken, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları da üyelerden onay aldı.

Projeleri Sonuçlandırmalıyız

Geçitkale Avcılık Atıcılık Birliği başkanı Tahir Saygıner yaptığı açıklamada üyelerin olağan genel kurula katılımlarından dolayı teşekkür ederek, 6 yıl önce göreve gelirken başlatmış oldukları projelerin sonuçlandırılması için yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirtti. 6 Yıldır başkanlık yaptığını, hedeflerinin Birliğe ait olan ve göreve geldiği zaman yapımına başlanan şuan inşaat aşamasında olan poligon alanın bir an önce bölge halkına kazandırmak olduğunu belirten Tahir Saygıner, Poligon alanı 5000 metre karelik bir alanı yer yer 13 yer yer 5 metre kazılarak düzeltildiğini, atış noktaların betonların döküldüğünü, skeet kulelerin yapıldığını belirtti. Projenin 3 etaptan oluştuğunu ilk etabın 2 skeet poligonu olduğunu, ilk etabın yarılandığı 2. Etabın sporting, 3. etabın ise 2 trap poligonu olduğunu belirten başkan Tahir Saygıner projenin barajı da içerisine alacak şekilde yürüyüş yolları ile dinlenme noktaları olduğunu belirtti. Avcılıkla ilgili olarak da adamızda av hayvanların en büyük sorununun su sorunu olduğunu belirten Tahir Saygıner, 25 adet büzden su deposu yapıldığını, bu yıl bu rakamı artırmak konusunda çalışmaların olduğunu belirten başkan Tahir Saygıner, Avcılık Federasyon başkanı avcıların parası ile alınan tankeri Dikmen tesislerinde yatırdığını bu konuda birliklere yardımcı olmadığını belirtti.

Kurullar

Geçitkale Avcılık Atıcılık Birliği başkanı Tahir Saygıner birlikte görev yapacağı kurulları da açıkladı. As Başkan Derviş Bezirganoğlu, Genel Sekreter Halil Boşnak, Mali İşler Sorumlusu Remzi Okyay, Malzeme Sorumlusu Salih Ruso, Atıcılık Sorumlusu Şevki Kunna, Zararlılarla Mücadele Sorumlusu Hüsnü Poyrazlı, Lokal Sorumlusu Murat Söföroğlu, Müsabaka Sorumlusu Salim Kıray, Basın ve Propaganda Sorumlusu Cemdil Çavuş, Poligon Sorumlusu Cem Çavuş, Sosyal İşler Sorumlusu Cemil Çavuş, Üye İşleri Sorumlusu Ozan Efendi.

Yedek Üyeler : İbrahim Okyay, Murat Tabak, Hüseyin İsmailoğlu, Arif Şengül, Mehmet Nizamer, Hüseyin Yağlı.

Denetleme Kurulu : Başkan Mahmut Kanburoğlu, Üyeler Serkan Sarıbaş, Ali Sunal, Yedek Üye Mehmet Hacıömer

Disiplin Kurulu : Başkan Ahmet Sunal, Üyeler Osman Felek, İsmail Okyay, Ahmet Hacımusaoğlu, Yedek Üye Kazım Seferber olarak belirlendi.

