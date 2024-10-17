Gecenin galipleri Tribün Kıbrıs ve Gelengül Production

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 3. maçlar oynandı. Gönyeli Halı Sahasında gerçekleşen turnuvada medya çalışanları 4 kurumda mücadele ediyorlar. 3. maçlar sonunda Tribün Kıbrıs, BRT’yi 8 – 4, Gelengül Production ise Yenidüzen’i 6 – 4 mağlup etti. Bu sonuçlardan sonra 3 maçını da kazanan Gelengül Production, grup maçlarını lider tamamlamayı garantiledi. Gruplarda son hafta oynanacak olan Tribün Kıbrıs – Yenidüzen maçı sonrasında sıralama kesinleşecek.

Kutlay Malek’in yönettiği karşılaşmalarda alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve kalan maçların programı şöyle:

BRT – TRİBÜN KIBRIS, 4 – 8

YENİDÜZEN – GELENGÜL PRODUCTİON, 4 – 6

23 EKİM ÇARŞAMBA

Saat 19.00 TRİBÜN KIBRIS – YENİDÜZEN,

31 EKİM PERŞEMBE YARI FİNAL

SAAT 19.00 1X3

SAAT 20.00 2X4

6 KASIM ÇARŞAMBA FİNAL

SAAT 19.00 (Final)

TAKIMLAR 0 G B M P

1)Gelengül P. 3 3 0 0 9

2)Tribün K. 2 1 0 1 3

3) BRT 3 1 0 2 3

4) Yenidüzen 2 0 0 2 0



