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Gecenin galipleri Tribün Kıbrıs ve Gelengül Production

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Gecenin galipleri Tribün Kıbrıs ve Gelengül Production
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 3. maçlar oynandı.  Gönyeli Halı Sahasında gerçekleşen turnuvada medya çalışanları 4 kurumda mücadele ediyorlar. 3. maçlar sonunda Tribün Kıbrıs, BRT’yi 8 – 4, Gelengül Production ise Yenidüzen’i 6 – 4 mağlup etti. Bu sonuçlardan sonra 3 maçını da kazanan Gelengül Production, grup maçlarını lider tamamlamayı garantiledi. Gruplarda son hafta oynanacak olan Tribün Kıbrıs – Yenidüzen maçı sonrasında sıralama kesinleşecek.
Kutlay Malek’in yönettiği karşılaşmalarda alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve kalan maçların programı şöyle:
BRT – TRİBÜN KIBRIS, 4 – 8
YENİDÜZEN – GELENGÜL PRODUCTİON, 4 – 6
23 EKİM ÇARŞAMBA
Saat 19.00 TRİBÜN KIBRIS – YENİDÜZEN,
31 EKİM PERŞEMBE YARI FİNAL
SAAT 19.00 1X3
SAAT 20.00 2X4
6 KASIM ÇARŞAMBA FİNAL
SAAT 19.00 (Final)
TAKIMLAR        0    G    B   M    P
1)Gelengül P.   3    3     0    0    9
2)Tribün K.        2    1     0    1    3
3) BRT                3    1     0    2    3
4) Yenidüzen    2    0     0    2    0
 
 
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