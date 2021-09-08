Gazimağusa Kupası sürüyor

Skeet-Trap Gazimağusa Kupası müsabakalarının 2.Etabı Mutluyaka köyünde yer alan Dr. Fazıl Küçük Poligonunda gerçekleştirilecek

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde başlayan Skeet-Trap Gazimağusa Kupası müsabakalarının 1.Etabı Skeet atışları 28-29 Ağustos tarihlerinde Gazimağusa-Mutluyaka köyünde yer alan Dr. Fazıl Küçük Poligonunda gerçekleşmişti.

2. Etap Trap Gazimağusa Kupası da yine aynı poligonda 10-11 Eylül tarihlerinde organize edildi. İki gün sürecek Trap müsabaka atışları sabah saat 09:00’da başlayacak ve birinci gün 75, ikinci gün de 50 plak hedefe atışlar yapılacak. Toplam 125 puanlı sıralama atışlarından sonra Final atışları ile Kupa sporcu ve takım dereceleri belirlenecek.

Müsabaka, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap Atıcılık Disiplini teknik kuralları ve Federasyonun müsabaka düzeni çerçevesinde organize edildi.

