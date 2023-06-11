Gayretköy, deplasman galibiyetiyle başladı

Niyazi Ergülen

İktisatbank BTM 2. Ligin ilk hafta mücadelelerinden olan 2. Grup’taki Zümrütköy - Gayretköy karşılaşmasının galibi deplasman ekibi Gayretköy oldu.

Zümrütköy Stadı'nda oynanan ve orta hakemliğini Halil Atlar'ın yönettiği karşılaşmayı konuk Gayretköy 2- 1 kazandı.

Maçın ilk devresine iki takımda hızlı başlarken karşılıklı gollerle ilk devre Gayretöy'ün 2 - 1 üstünlüğünde tamamlandı. İkinci devrede takımların gayretleri başka getirmeyince maç Zümrütköy 1 - Gayretköy 2 şeklinde tamamlandı.

