Gayretköy, deplasman galibiyetiyle başladı

Niyazi Ergülen
İktisatbank BTM 2. Ligin ilk hafta mücadelelerinden olan 2. Grup’taki Zümrütköy - Gayretköy karşılaşmasının galibi deplasman ekibi Gayretköy oldu.
Zümrütköy Stadı'nda oynanan ve orta hakemliğini Halil Atlar'ın yönettiği karşılaşmayı konuk Gayretköy 2- 1 kazandı.
Maçın ilk devresine iki takımda hızlı başlarken karşılıklı gollerle ilk devre Gayretöy'ün 2 - 1 üstünlüğünde tamamlandı. İkinci devrede takımların gayretleri başka getirmeyince maç Zümrütköy 1 - Gayretköy 2 şeklinde tamamlandı.
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