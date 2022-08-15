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FitPlus gençlere sporu sevdiriyor

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FitPlusViaPark yöneticisi Görkem Özbilen ve spor eğitmenleri Muhammed Hizan ile Anıl Can Aydoğdu, Kantara Gençlik Kampı’nda gençlerle buluştu

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FitPlus gençlere sporu sevdiriyor
Gazimağusa’da Avrupa standartlarında iki farklı tesiste faaliyet gösteren FitPlus spor salonları gençlere bilimsel metotlarla ve uzman eğitmenler gözetiminde spor yaptırıyor.
Northernland Şirketler Grubuna bağlı FitPlus spor eğitmenleri, sağlık yaşam için sporu tanıtmak ve sevdirmek ilkesiyle farklı işbirliklerine de imza atıyor.
Gençlik Dairesi tarafından düzenlenen Kantara Gençlik Kampı’nda FitPlusViaPark yöneticisi Görkem Özbilen ve spor eğitmenleri Muhammed Hizan ile Anıl Can Aydoğdu, gençlere sporun kişisel gelişime olan katkılarını anlattı. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan kendilerini nasıl koruyacakları konusunda sporun önemini de anlatan FitPlus spor eğitmenleri, deneyimlerini yeni kuşaklara aktardı.
Yarım gün süren etkinlikte CrossFitbranşını gençlere tanıştıran eğitmenler,  öğrencilerin sorularını yanıtladı. Kampa katılımdan ve ilgiden son derece memnun olduğunu söyleyen Görkem Özbilen, amaçlarının ülke gençliğine sahip çıkmak ve onlara sporu aşılamak olduğunu ifade etti.
FitPlus Genel Müdürü Feriha Yiğittürk, gençlerimize bilinçli spor yapmaları için çağdaş imkanlar sunmaya devam edeceklerini belirterek, dünyadaki en ileri metotları adaya taşıdıklarını, sağlıklı nesiller için sporun iyileştirici gücünü önemsediklerini sözlerine ekledi.
 
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