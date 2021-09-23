Fitnessçiler, Hırvatistan’da şampiyonluk hedefleyecek

NEV Çocuk Fitness Milli Takım sporcuları, Hırvatistan'da düzenlenecek IBFF Uluslararası Akdeniz Cocuk Fitness Şampiyonasına katılacaklar

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu NEV Çocuk Fitness Milli Takım sporcuları,23 – 27 Eylül tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenecek IBFF Uluslararası Akdeniz Cocuk Fitness Şampiyonasına katılacaklar.

Son hazırlıklarını tamamlayarak Hırvatistan'a gitmek için yola çıkan Çocuk Fitness Milli Takım sporcularımız, son 2 yıldır ülkemizide etkisi altına alan pandeminin olumsuz etkilerine rağmen NEV Çocuk Fitness salonunun aldığı hijyen tedbirleri ile birebir antrenmanlar ve online antrenmanlar ile şampiyonaya hazırlandı.

Uluslararası alandaki başarıları ile takdir toplayan NEV Çocuk Fitness Milli Takım sporcuları,Hırvatistan’da düzenlenecek uluslararası Akdeniz Çocuk Fitness Şampiyonasındada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, şampiyonluklarla ülkeye dönmeyi,hedefliyorlar.

