Fitness Şampiyonası öncesinde sporcular bilgilendirilecek

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu,Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası düzenleyecek.

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonunun, 30 Ekim 2021 tarihinde düzenleyeceği Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası ve milli takım seçmeleri öncesinde son sporcu bilgilendirme toplantısını gerçekleştirecek.

23 Ekim Cumartesi günü saat 10:30’da Lefkoşa Sporcu Eğitim Merkezinde yapılacaktoplantı ile ilgili bilgi almak için 0533 864 3992 nolu telefona başvurulabilecek.

