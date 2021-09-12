Fitness antrenör kursu yapıldı

Halter ve Vücıut Geliştirme Federasyonu, Birinci Kademe Vücut Geliştirme ve Fitness Antrenör Kursu düzenledi.

Birinci Kademe Vücut Geliştirme ve Fitness Antrenör Kursunu başarıyla tamamladı. Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksindeki Atatürk Sporcu Eğitim Merkezinde kursu tamamlayanlar, vücut geliştirme ve fitness yardımcı eğitmenliği belgelerini aldılar.



