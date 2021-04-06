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Fit Plus’tan sağlık arası

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Fit Plus’tan sağlık arası
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Fit Plus Fitness&Wellness Center Genel Müdürü Aygün Aksan, faaliyetlerine bir süre ara verdiklerini duyurdu.
Mağusa'dakiFit Plus Fitness&Wellness Center, bir personelinin izole olmasının ardından, sağlığı ön plana çıkararak,faaliyetlerini ara verdi. Fit Plus Fitness&Wellness Center’den yapılan açıklamada "Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın tam güvenliği bizim için her şeyden önemlidir. Geri kalan personelin PCR testinin düzenli olarak yapılıyor ve pozitif vakaya rastlanmadı. Kimseyi risk altında bırakmamak için spor salonumuzu bir süre kapatmak kararı aldık. Salonumuzu düzenli olarak dezenfekte de ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
 
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