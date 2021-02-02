Fırtına, Lefke Avcılık Atıcılık Birliğİ lokaline zarar verdi

Ülkemizi geçtiğimiz hafta sonu etkisi altına alan şiddetli fırtınadan Lefke Avcılık Atıcılık Birliği (LAAB) de zarar gördü.

Lefke Avcılık Atıcılık Birliği bünyesinde bulunan çardak yıkılırken, bina da zarar gördü.Daha önce yine buna benzer doğal afetler karşısında zarar gören ancak zararları karşılanmayan Lefke Avcılık Atıcılık Birliği yetkilileri bu kez yetkililerden destek beklerken, can kaybı olmaması camia için teselli oldu.



