Ferdi Gürses’ten, duygulandıran paylaşım

2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu’nda yeniden plaj voleyboluna dönen başarılı sporcu Ferdi Gürses, İsias Otel’de hayatını kaybeden Osman Çetintaş adına düzenlenen büyük erkekler kategorisinde partneri Oktay ile 3’üncülük kürsüsüne çıktı.

Şampiyonanın ardından duygusal bir açıklama yayımlayan Gürses, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Uzun bir zaman sonra tekrardan sahalara döndüm. Sana verdiğim sözü tuttum kardeşim. Bana iyi geleceğini, benim yerimin sahalar olduğunu söylerdin hep. Öyleymiş gerçekten. Haklısın kardeşim. Şahane insanlarla oturup konuşmak, maçları izlemek ve senin için mücadele etmek şahane bir duygu. Tüm çocukların ailelerin ve senin sahalarda olmanız gerekiyordu. Şimdi tüm servisleri tüm smaçları sizin için atıyoruz. Turnuvada baştan sona bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.

Sana söz Ozim daha iyi olmak için elimden geleni yapacağım…”

