Ferdi boks müsabakaları yapılacak

KKTC Boks Federasyonu 8 Ağustos Pazar Günü, Lefkoşa’da A Team Salonunda ferdi boks müsabakaları düzenleyecek.

KKTC Boks Federasyonu'na bağlı KKTC genelindeki tüm hakem, antrenör ve sporcular müsabakalara katılabilecek.Tüm lisanslı sporcuların ferdi olarak katılabileceği boks müsabakasına kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak için federasyon başhakemi Serdar Özkan'la iletişime geçilmesi gerektiği duyuruldu.

