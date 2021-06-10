Fenerbahçeliler’den doğaya 4,000 fidan

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği, geçen yıl yanan ve büyük zarar gören Güzelyurt / Kalkanlı anayolu üzerindeki 3 hektarlık alana 4.000 fidan dikti

Fenerbahçe Spor Kulübüne bağlı olarak bu yıl kurulan KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTCFBİDER) ülkemizdeki ilk sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdi.

KKTC Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Dairesi ile yapılan 10 yıllık protokol eşliğinde geçen yıl yanan ve büyük zarar gören Güzelyurt / Kalkanlı anayolu üzerindeki 3 hektarlık alana 4.000 fidan ağaçdikildi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açılışı yapılan alana Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, KKTCFBİDER üyeleri, DaüFeb üyeleri ve SarıLacivert renklere gönül vermiş birçok kişi katıldı.

Çocukların ve gençlerin de katıldığı törende temizlik, fidan dikimi ve sulama yapıldı. Fidan dikiminde herkese kurdele verilerek Fidan dikenlerin ağaçları belirlendi.

Açılışta bir konuşma yapan dernek başkanı Duygu Komsuoğlu, ‘’Fenerbahçe Anı Ormanı‘’adını koydukları ormanda, Dünya Çevre Gününde bu anlamı etkinliği yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, ülkemizin en güzel bölgelerinden olan Kalkanlı mevkiindeki ormanlık alanın yanmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Komsuoğlu, yanan alan karşısında, duyarsız kalamayacaklarını, fidan projesine önem vererek 4000 fidan ile katkı sağladıklarını söyledi.

Büyükelçi Başçeri projeye imza atan başta KKTCFBİDER’i ve bölgeye katkıda bulunan tüm sivil toplum örgütlerini kutlayarak yanan alanın en kısa zamanda tekrar eski haline gelmesini umut ettiğini söyledi. Tören sonunda Başçeri, fidan dikerek projeye katkı sağladı.

