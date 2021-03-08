Fenerbahçelilerden, Berkalp’e anlamlı ziyaret

Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulu üyeleri, kulübe yıllarca hizmetleri bulunan Ayten Salih Berkalp’i 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde ziyaret ederek çiçek takdim etti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkanı Toykan Özdamar ile yönetim kurulu üyeleri,kulübe yıllarca hizmetleri bulunan Ayten Salih Berkalp’i 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Ziyaret ile ilgili olarak “FENERBAHÇE.ORG” sitesinde yer alan haber şöyle:

“KKTC Fenerbahçeliler Derneğimizin Başkanı Toykan Özdamar ile yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gülmez ve Evrim Kamalı, 1954 yılında voleybol ve basketbol takımlarımızın kurulmasına öncülük eden ve kulübümüze yıllarca hizmetleri bulunan Ayten Salih Berkalp’i, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Toykan Özdamar, KKTC derneğimizin 1 numaralı kurucu üyesi ve kulübümüzün tarihinde önemli bir yere sahip olan Dr. Ayten Salih Berkalp’in, KKTC Derneğimize ve kulübümüz için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek böylesi önemli bir günde kendisini ziyaret etmekten onur duyduklarını, vermiş olduğu hizmetlerden ötürü de teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Dr. Ayten Salih Berkalp ise kendisini ziyaret eden dernek başkanı ve yönetim kurulu üyelerine kendisini unutmadıkları için teşekkür etti.”



