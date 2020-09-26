banner480
banner69
Özbilgehan cimnastik salonundaki çalışmaları denetledi
Özbilgehan cimnastik salonundaki çalışmaları denetledi
12 0
27 0
 
Yeni Fabia 2021'de geliyor!
Yeni Fabia 2021'de geliyor!
20 0
Elektrikte grev başladı
Elektrikte grev başladı
42 0
136 0
SAKA bu kez hedefe ulaştı
SAKA bu kez hedefe ulaştı
149 0
Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor
87 0
banner460

Fenerbahçeliler lokal için gün sayıyor

banner476

KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin, Küçük Kaymaklı’da bulunan yerde (eski Küçük Kaymaklı Postanesi) başlattığı tadilat çalışmalarında sona geliniyor

Fenerbahçeliler lokal için gün sayıyor
KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nde görev yapan her yönetim kurulu dernek lokali konusunda önemli adımlar atarken, geçtiğimiz aylarda göreve gelen Toykan Özdamar başkanlığındaki yönetim kurulu da yeni bir dernek lokali konusunda önemli ilerlemelerde bulundu.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin, Küçük Kaymaklı’da bulunan yerde (eski Küçük Kaymaklı Postanesi) başlattığı tadilat çalışmalarında sona geliniyor.
Tabelası da atılan lokalin tadilatını yardımlaşarak gerçekleştiren KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde başkan Toykan Özdamar da sürekli olarak inşaat çalışmalarını yerinde inceliyor. Geçtiğimiz gün benzer çalışmalar yürüten KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da KKTC Fenerbahçeliler Derneği lokalinde yapılan çalışmaları yerinde izlerken, Toykan Özdamar’ın ve Fenerbahçeliler’in mutluluğuna ortak olup, başarılar diledi.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.