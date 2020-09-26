Fenerbahçeliler lokal için gün sayıyor

KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin, Küçük Kaymaklı’da bulunan yerde (eski Küçük Kaymaklı Postanesi) başlattığı tadilat çalışmalarında sona geliniyor

KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nde görev yapan her yönetim kurulu dernek lokali konusunda önemli adımlar atarken, geçtiğimiz aylarda göreve gelen Toykan Özdamar başkanlığındaki yönetim kurulu da yeni bir dernek lokali konusunda önemli ilerlemelerde bulundu.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin, Küçük Kaymaklı’da bulunan yerde (eski Küçük Kaymaklı Postanesi) başlattığı tadilat çalışmalarında sona geliniyor.

Tabelası da atılan lokalin tadilatını yardımlaşarak gerçekleştiren KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde başkan Toykan Özdamar da sürekli olarak inşaat çalışmalarını yerinde inceliyor. Geçtiğimiz gün benzer çalışmalar yürüten KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da KKTC Fenerbahçeliler Derneği lokalinde yapılan çalışmaları yerinde izlerken, Toykan Özdamar’ın ve Fenerbahçeliler’in mutluluğuna ortak olup, başarılar diledi.



