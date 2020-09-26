Fenerbahçeliler lokal için gün sayıyor

KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nde görev yapan her yönetim kurulu dernek lokali konusunda önemli adımlar atarken, geçtiğimiz aylarda göreve gelen Toykan Özdamar başkanlığındaki yönetim kurulu da yeni bir dernek lokali konusunda önemli ilerlemelerde bulundu.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin, Küçük Kaymaklı’da bulunan yerde (eski Küçük Kaymaklı Postanesi) başlattığı tadilat çalışmalarında sona geliniyor.
Tabelası da atılan lokalin tadilatını yardımlaşarak gerçekleştiren KKTC Fenerbahçeliler Derneğinde başkan Toykan Özdamar da sürekli olarak inşaat çalışmalarını yerinde inceliyor. Geçtiğimiz gün benzer çalışmalar yürüten KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da KKTC Fenerbahçeliler Derneği lokalinde yapılan çalışmaları yerinde izlerken, Toykan Özdamar’ın ve Fenerbahçeliler’in mutluluğuna ortak olup, başarılar diledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.