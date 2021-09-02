Fenerbahçe Kulübü'nden, Fenerbahçeliler Derneğine ziyaret

Fenerbahçe Spor Kulübü İletişim Yöneticisi Asil Ramazan Erkan dernekler ziyareti kapsamında KKTC Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret etti.

Yeni yapılan dernek lokalimizi inceleyen Erkan derneğin engellemeyen bir yapıya sahip olduğunu duyduğunda çok gurur duyduğunu ve bunu gelip görme fırsatı bulduğundan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

KKTC Fenerbahçeliler Derneğini Başkanı Toykan Özdamar ve yöneticiler ile sohbet toplantısı da gerçekleştiren Asil Ramazan Erkan derneğin faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

