FBİDER’den çocuklara bayram hediyesi

FBİDER, çocuk yuvasındaki çocuklara Ramazan Bayramı nedeniyle oyuncaklar, kıyafetler ve Fenerium mağazamızdan alınan Fenerbahçe kıyafetleri hediye etti

KKTC Fenerbahçeli İşinsanları Derneği (FBİDER)Şeker Bayramı nedeniyle Çağlayan Çocuk Yuvasındaki çocuklara bayram hediyeleri verdi.

FBİDER’den konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“FBİDERolarak Lefkoşa Çağlayan bölgesinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı çocuk yuvasına anlamlı bir ziyaret gerçekleştirerek Ramazan Bayramı nedeniyle bağışta bulunduk.

Dernek başkanımız Duygu Komsuoğlu ve yönetim kurulu üyelerimiz ile yapılan ziyarette yuvada bulunan çocuklara ve gençlere oyuncaklar, kıyafetler ve Fenerium mağazamızdan alınan Fenerbahçe kıyafetleri yuva sorumlusu Melek Alp’e teslim edildi.

Melek Alp, yuvada bulunan elliden fazla çocuk ve genç için bu gibi bağışların çok önemli olduğunu belirterek teşekkür etti.”

