FBİDER yönetimi, görev dağılımı yaptı

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneğinde Duygu Komsuoğlubaşkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yaptı

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneğinde (KKTCFBİDER),Duygu Komsuoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, ilk yönetim kurulu toplantısı yaptı.

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneğinden ilk yönetim kurulu toplantısı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yönetim kurulumuzun görev dağılımı belli oldu. 1.Olağan Genel Kurulumuzun ardından göreve gelen yönetim kurulumuz dernek başkanımız Duygu Komsuoğlu başkanlığında ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Lefkoşa TheUnique Restoran toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda yönetime seçilen üyeler arasında görev dağılımı da yapılarak yeni dönemde görev alacak olan isimler belli oldu. Başkan Komsuoğlu tarafından belirlenen 1.dönem yönetim kurulumuzda görev bölümü şöyle oluştu.

YÖNETİM KURULU 1. Duygu KOMSUOĞLU - Başkan 2. Burçin ALİUSTA - Genel Sekreter 3. Uğraş YÖNEL - Asbaşkan 4. Ercan İBRAHİMOĞLU - Başkan Vekili 5. Can KEŞANLI - Mali Sekreter 6. Durali GÜÇLÜSOY. - Asbaşkan 7. Mustafa SOYAK. - Asil üye 8. Zafer TAŞKIN - Asil üye 9. Buğra DÖVEÇ - Asil üye 10. Cemal OĞUR - Asil üye 11. Özbay ABİK - Asil üye 12. Bulut ERKAL - Yedek üye 13. Mehmet Aykut İNCİRLİ - Yedek üye 14. Derviş BAYRAKTAR - Yedek üye 15. Özge BENGÜSU - Yedek üye

DİSİPLİN KURULU 1 . Kerem GÜRSES - Başkan 2. Mert TAŞKIN - Asil 3. Aliye GÜÇLÜSOY - Asil 4. Raşit ÖZGÜR - Yedek 5. Yakup GENÇ - Yedek

DENETLEME KURULU 1. Murat BİLLUROĞLU - Başkan 2. Şevval Bahar GÜNGÜL - Asil 3. Bekir TOSUN - Asil 4. Mehmet KEÇECİOĞLU - Yedek 5. Ahmet Köroğlu - Yedek

SİCİL KURULU 1. Salim İSAOĞULLARI - Başkan 2. Elifnur GÜNGÜL - Asil 3. Derya ALİUSTA - Asil 4. Doğuş MERTKAYA - Yedek 5. Esat YÜCEL – Yedek

