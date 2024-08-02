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Fast Frogs Kulübü, Türkiye’den başarıyla döndü

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Fast Frogs Kulübü, Türkiye’den başarıyla döndü
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Ülkemizin başarılı yüzme kulüplerinden Fast Frogs Sporting Club yüzücüleri, Türkiye’de 2 yarışmaya katıldılar. Boran Bora ve Demir Kıralp, Manisa’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonunu temsil ettiler. Boran Bora ve Demir Kıralp, Manisa’da Türkiye barajını geçerek, KKYC rekoru da kırdılar. Fast Frogs Sporting Club yüzücüleri daha sonra takım olarak İstanbul’da 37.si düzenlenen Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası’nda kulaç attılar. Aynı zamanda kafile başkanı da olan Fast Frogs Sporting Club antrenörü Barış Cambulat sorumluluğundaki yüzücüler, 37. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar aldılar.
 
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