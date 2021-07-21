Famagusta Cup, Interamnia World Cup tanıtımında

Avrupa’nın en büyük uluslararası hentbol turnuvası olan Interamnia World Cup KKTC ayağı Kapalı Maraş sahilinde düzenlenecek.

Interamnia World Cup organizasyonu tanıtım videosunda ise KKTC Hentbolu ve Famagusta Cup turnuvası tanıtıldı.17 yaş altı bay – bayan kategorilerinde gerçekleştirilecek olan turnuvada, 5 kıtadan, 13 ülkenin,20 takımı mücadele edecek.

KKTC Hentbol Federasyonunun organize edeceği Interamnia Dünya Kupası, 19 – 23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

