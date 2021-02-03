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Evde spor zamanı

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Evde spor zamanı
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Yaşanan pandemi süreci ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle ülkede spor da yasaklanırken, vatandaşlar yeniden evde spor yapmaya başladılar.
Gerek sağlık için gerekse de faal oldukları spor dallarındaki formlarını koruyabilme adına evde spor yapan vatandaşlar, spor eğitmenlerinin yaptıkları canlı yayınlarla da bilinçli çalışma imkanı yakalıyorlar. 
Yürüyüş veya koşu yapan vatandaşlar, evlerde koşu bantlarında çalışırlarken, ağırlık aletleri ile de kuvvet çalışmaları yapılıyor.
 
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