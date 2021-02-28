banner583
banner590
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
10 0
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
10 0
 
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
34 0
66 0
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
106 0
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
29 0
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
24 0
banner529
banner570

Eski başkan, Fenerbahçeliler Derneği’nden istifa etti

banner476

Eski başkan, Fenerbahçeliler Derneği’nden istifa etti
KKTC Fenerbahçeliler Derneği eski başkanlarından Erçin Çoban, dernek üyeliğinden istifa etti.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği eski başkanlarından Erçin Çoban, şahsi hesabından yaptığı bir açıklamayla dernek istifa ettiğini bildirdi.Çoban açıklamalarında çok sevdiği derneğinden istifa etme sebebi olarak ise kendi şahsı üzerinden derneğin cezalandırılmasına daha fazla tahammül edemeyeceğini ve Erçin Çoban probleminin tekrardan nüksetmesini engellemek olduğunu belirtti.
Erçin Çoban, üzülerek de olsa 15 yıldır üyesi olduğu, 12 yıl yöneticilik ve başkanlık yaptığı dernekten istifa ettiğini duyurdu.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.