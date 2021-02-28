Eski başkan, Fenerbahçeliler Derneği’nden istifa etti

KKTC Fenerbahçeliler Derneği eski başkanlarından Erçin Çoban, dernek üyeliğinden istifa etti.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği eski başkanlarından Erçin Çoban, şahsi hesabından yaptığı bir açıklamayla dernek istifa ettiğini bildirdi.Çoban açıklamalarında çok sevdiği derneğinden istifa etme sebebi olarak ise kendi şahsı üzerinden derneğin cezalandırılmasına daha fazla tahammül edemeyeceğini ve Erçin Çoban probleminin tekrardan nüksetmesini engellemek olduğunu belirtti.

Erçin Çoban, üzülerek de olsa 15 yıldır üyesi olduğu, 12 yıl yöneticilik ve başkanlık yaptığı dernekten istifa ettiğini duyurdu.

