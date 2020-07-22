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Esentepeli avcılardan anlamlı etkinlik

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Esentepeli avcılardan anlamlı etkinlik
Esentepe Avcılık Atıcılık Derneği, anlamlı bir organizasyona imza atarken, temizlik ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.
Başak Tümkan başkanlığındaki Esentepe Avcılık Atıcılık Derneği, derneğin birlik – beraberliği adına ve çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla, temizlik ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Erdal Barut Stadında sabahın erken saatlerinde toplanan Esentepe Avcılık Atıcılık Derneği üyeleri, bölgede hem yürüyüş hem de çevre temizliği yaptılar.
 
 
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