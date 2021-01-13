Erenköy cimnastik salonuna kavuşacak

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulunun, 2021 yılında ülke sporuna 3 cimnastik salonu kazandırma hedefi doğrultusunda başlattığı girişimler sürüyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu üyesi Basri Aydoğan bu hedefe yönelik olarak Yeni Erenköy’ü ziyaret ettiler. KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Yeni Erenköy’ü ziyareti ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Yeni Erenköy bölgemizdeki çocuklarımıza cimnastik salonu kazandırabilmek için yola çıktık.

Yeni Erenköy’deyapmış olduğumuz ikili görüşmeler sırasında bizlere destek vermelerinden ve misafirperverliklerinden ötürü başta Yeni Erenköy belediye başkanı Emrah Yeşilırmak ve Karpaz Tütün Kooperatifi yönetim kuruluna çok teşekkür ederiz.”



