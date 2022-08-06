Erdem Orel anısına yarıştılar

TOL 2 Güzelyurt Tik 0 DTB 1 Mağusa Bölge 0 Lefkoşa TİK 1 Girne Tkd İht 3 G.Mağusa Sam 1 Lefkoşa Bölge 1 GHE 1 Girne Bölge 1

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve Erdem Orel anısına gerçekleştirilen Taekwondo Judo Karate Budo Martıalarts Hyong-Pumse-Kata Şampiyonası (Cuma)önceki akşam yapıldı.Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan 60 dereceyi geçen sıcağa rağmen yarışmalar başarılı bir şekilde tamamlandı.Lisanslı Ferdi sporcuların ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile Kulüp temsilcileri birlikte verdiler.MÜSABAKA SONUÇLARI1.Kategori: 1.Hayriye Yetek 2.Dua Zeman2.Kategori: 1. Enise Püsküllü 2. Defne Karam3.Kategori: 1.Zehra Naz Ağan 2.Anastasia Korshinova 3.Fatma şanverdi3.Kategori: 1.Elif Baştaş 2.Nur Deniz Duran4.Kategori: 1.Nisa Gukhayeva 2.Süheyla Bölükbaşı 3. Spelana Gankama5.Kategori: 1.Zeynep Keskin 2.Rabia Tarım6.Kategori: 1.Kaya Çelik 2.Sam Nozari 3.Emrullah Baştaş7.Kategori: 1Emre Acar 2.Daniel Korsinov 3. Demir Çelik8.Kategori: 1.Münür Püsküllü 2.Efe Tosun 3.Bato Dumago9.Kategori: 1.Ata Mehmet Aslan 2.Abdullah Baştaş 3. Zeynel yıldırım10.Kategori: 1.Reza Golmohommad 2.Özkay Ramiz Özel 3.Arda AltuntaşÖte yandan 10 Takımlı Taekwondo Ligininüçüncü hafta müsabakaları da Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldıMüsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp.Zafer Gökbilen,Federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları Master Öykü Ergin, federasyon kokartlı hakemleri Cansu Keskin, Ana Tüysüz, ile Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönetti.