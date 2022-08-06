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Erdem Orel anısına yarıştılar

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Erdem Orel anısına yarıştılar
Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve Erdem Orel anısına gerçekleştirilen Taekwondo Judo Karate Budo Martıalarts Hyong-Pumse-Kata Şampiyonası (Cuma)önceki akşam yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan 60 dereceyi geçen sıcağa rağmen yarışmalar başarılı bir şekilde tamamlandı.
Lisanslı Ferdi sporcuların ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile Kulüp temsilcileri birlikte verdiler.
 
MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori:      1.Hayriye Yetek                     2.Dua Zeman
2.Kategori:      1. Enise Püsküllü                    2. Defne Karam         
3.Kategori:      1.Zehra Naz  Ağan                 2.Anastasia Korshinova         3.Fatma şanverdi
3.Kategori:      1.Elif Baştaş                           2.Nur Deniz Duran
4.Kategori:      1.Nisa Gukhayeva                  2.Süheyla Bölükbaşı               3. Spelana Gankama
5.Kategori:      1.Zeynep Keskin                    2.Rabia Tarım
6.Kategori:      1.Kaya Çelik                          2.Sam Nozari                          3.Emrullah Baştaş
7.Kategori:      1Emre Acar                            2.Daniel Korsinov                   3. Demir Çelik
8.Kategori:      1.Münür Püsküllü                   2.Efe Tosun                            3.Bato Dumago
9.Kategori:      1.Ata Mehmet Aslan              2.Abdullah Baştaş                  3. Zeynel yıldırım
10.Kategori:    1.Reza Golmohommad          2.Özkay Ramiz Özel              3.Arda Altuntaş
 
 
Taekwondo Ligi’ne devam edildi
Öte yandan 10 Takımlı Taekwondo Ligininüçüncü hafta müsabakaları da Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı
Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp.Zafer Gökbilen,Federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları  Master Öykü Ergin, federasyon kokartlı hakemleri Cansu Keskin, Ana Tüysüz, ile Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönetti.
 
 
TOL                       2 Güzelyurt  Tik 0
DTB 1 Mağusa Bölge 0
Lefkoşa TİK                       1 Girne Tkd İht 3
G.Mağusa Sam 1 Lefkoşa Bölge 1
GHE 1 Girne Bölge 1
 
 
 
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