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Ercen, Sertoğlu'nu ziyaret etti

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Ercen, Sertoğlu'nu ziyaret etti
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) yeni başkanı Osman Ercen, Kıbrıs Türk Futbol Federasyon (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu'nu ziyaret etti.
Uzun yıllar LTTFF yönetiminde çalışan Ercen, başkanlık döneminde gerçekleştirmeyi düşündüğü projeleri Sertoğlu ile paylaştı. İkili ziyaretin sonunda anı fotoğrafı çektirdi.
 
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