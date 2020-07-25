Erbulut, rekortmenleri onurlandırdı

Erbulut Cimnastik Kulübü, 2. Özgür Çocuk Cimnastik ŞölenindeAmutta Yürüme Yarışmasında Rekor kıran sporcuları 8 yaşındaki Almira Karataş ve 10 yaşındakiMehmet Karsu’yu onurlandırdı.
Erbulut Cimnastik Kulübünden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
“Geçtiğimiz hafta düzenlenen 2. Özgür Çocuk Cimnastik Şöleninde yapılan Amutta Yürüme Yarışmasında rekor kıran sporcularımıza kulüp başkanımız Emel Serdaroğlu tarafından teşvik plaketleri verildi.
Plaket takdiminden sonra sporcularımızla birlikte yemek yendi. Sporcularımızı gönülden kutlar başarılarının devamını dileriz.”
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