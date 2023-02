Erbulut Cimnastik 5. Balıkesir Cimnastik Şampiyonasına katıldı

Near East Bank, cimnastik sporunu ülke gençlerine sevdirmek, spor yapmalarını sağlamak, sağlıklı bireyler ve milli sporcular yetiştirmek amacıyla kurulan Erbulut Cimnastik İhtisas Derneğine geçtiğimiz yıl sponsor olmuştu. Derneğe bu sene de sponsorluğunu devam ettiren Near East Bank, spor turnuvalarında takımların ve sporcuların yanında olmanın gururunu yaşıyor.

Erbulut Cimnastik İhtisas Derneği 31 Ocak-2 Şubat 2023 tarihlerinde Türkiye’nin Balıkesir şehrinde düzenlenen 5.Balıkesir Ulusal Cimnastik Şenliği Yarışması’nda yer aldı.. Her yıl düzenlenen turnuvalara Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan 30’u aşkın kulüp ve 500’e yakın sporcu katıldı.

Bu yıl, Kuzey Kıbrıs’tan turnuvaya katılan olan tek kulüp olmanın heyecanı ile Türkiye’ye giden Erbulut Cimnastik İhtisas Derneği, 32 Sporcu, 5 Antrenör ve velilerle birlikte toplam 73 kişilik kafileyle katıldı.

5. Balıkesir Cimnastik Şampiyonasında 7 farklı kategoride takım olarak mücadele eden derneğin 2 sporcusu da ferdi olarak yarıştı.