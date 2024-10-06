Enver Haskasap, Yunanistan’da kürsüde

Yunanistan’da 04-06 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Drift King Nations Cup yarışında, PRO kategorisinde üçüncülük elde ederek kürsüye çıkan isim, Kıbrıslı Türk NeuDrift Racing Team Pilotu Enver Haskasap oldu.



Türkiye’yi TOSFED lisansı ile temsil eden NeuDrift Racing Team Pilotu Enver Haskasap, Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye, Macaristan, Litvanya, Bulgaristan, Romanya ve Polonya’dan gelen rakiplerini geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.



Turnuvada üstün performans sergileyen Haskasap, ünlü pilotları geçerek yarı finale yükseldi ve yarı finalde Yunanistan temsilcisi Ioannis Vernicos ile yaptığı mücadelede rakibini geride bırakarak PRO kategorisinde üçüncülük derecesi kazandı.



Ülkemizi Avrupa’da defalarca başarıyla temsil eden, bayrağımızın uluslararası arenada dalgalanmasını sağlayan ve motor sporlarının tanıtımı ve yaygınlaşmasında önemli katkılarda bulunan Enver Haskasap, bu olağanüstü başarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyük bir gurur daha yaşattı.



Drift King Nations Cup’ın Yunanistan ayağında PRO kategorisinde elde ettiği üçüncülükle bayrağımızı gururla dalgalandıran Pilot Enver Haskasap ve NeuDrift Racing Team ekibini tebrik ediyor, sezonun geri kalan yarışlarında da şampiyonluğu kazanacaklarına yürekten inanıyoruz.