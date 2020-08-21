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Engelleri aşacaklar

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Engelleri aşacaklar
KKTC Binicilik Federasyonu Engel Atlama Yarışması 22 ve 23 Ağustos 2020 tarihlerinde Aner Atlı Spor Kulübü’nde yapılacak.
Cumartesi günü yarışları saat 18:00'de başlayacak. Cumartesi günü koşulacak yarışlar şöyle:
* 12 yaş altı 70Xcm.
* 70cm. Acemi Parkuru
* 90cm.
Pazar günü ilk yarış başlama saati 18:00 olarak belirlendi. Pazar günü koşulacak yarışlar şöyle:
*80cm.
* 100cm. Barajlı
* 120cm.
 
 
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