Engelleri aşacaklar

KKTC Binicilik Federasyonu Engel Atlama Yarışması 22 ve 23 Ağustos 2020 tarihlerinde Aner Atlı Spor Kulübü’nde yapılacak.

Cumartesi günü yarışları saat 18:00'de başlayacak. Cumartesi günü koşulacak yarışlar şöyle:

* 12 yaş altı 70Xcm.

* 70cm. Acemi Parkuru

* 90cm.

Pazar günü ilk yarış başlama saati 18:00 olarak belirlendi. Pazar günü koşulacak yarışlar şöyle:

*80cm.

* 100cm. Barajlı

* 120cm.



