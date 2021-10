Engeller yine Akova'da aşılacak

KKTC Binicilik Federasyonu 2021 sezonu 7. Engel Atlama Yarışması 9 ve 10 Ekim’de Asya Atlı Spor Kulübü'nün Akova’da bulunan tesisinde ve yine bir binicilik festivali şeklinde gerçekleşecek.

İki gün boyunca sürecek engel atlama yarışmasının programı ise şöyle:

9 Ekim Cumartesi (Yarışma Başlangıç 14.00) 70cm (x pole), 70cm ve 90cm kategorileri,

10 Ekim Pazar (Yarışma Başlangıç 14.00) 80cm, 100cm barajlı ve 120cm kategorileri.

Eylül ayı başında Asya Atlı Spor Kulübü tarafından organize edilen ve oldukça ses getiren 4. Asya Atlı Spor Country Kupası sonrasında kulüp tarafından ev sahipliği yapılacak KKTC Binicilik Federasyonu 2021 sezonu 7. Engel Atlama Yarışması’na yine yüksek katılım bekleniyor.

Etkinlik organizasyonuna katkı koyan isimler ise şöyle: Yeni Boğaziçi Belediyesi, Geçitkale Belediyesi, Dumlupınar Türk Spor Kulübü, AKSA Jeneratör, ON-TEKNİK Elektrik Sistemleri, Meh- Ay Elektrik, DOTEK Elektrik, Musmer Ltd., Sancy Kuyumculuk, Ersal Ltd., Gül-em Vinç, Hadex Maritime, Island Green Construction, Aykut Motors, Sarınç Restaurant, Özerlat Kahve, Grand Auto, Pınarlı Tarım ve Hayvancılık İşletmeleri, Altınbaş, Körfez Restaurant, Turgay Ersalıcı Oto & Emlak, Packsel Ltd., Alakan Telefon, Samanlık Meyhane, Celtis Garden, Cemer Su, Çetin Alüminyum, Çelebiaziz Yapı Market, Osman Ferforje, Öztoklar Garaj, Akhisar Elektrik, Civisilli Gıda, Kanizi Petrol.

9 ve 10 Ekim tarihlerinde 2 gün boyunca sürecek etkinlikte yer alacak SARINÇ RESTAURANT, CORDATO Espresso Bar, HEINEKEN ve çeşitli yiyecek/içecek stantlarının yanında ISLAND TACK SHOP (At ve Binicilik Malzemeleri), EGEVET Veteriner Ürünleri, BADEMLİ VİTRAY ve NENA Butik etkinlik gününe özel indirimleri ile standlar arasında yerlerini alacak.