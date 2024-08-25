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Emre Kaplan Dünya Şampiyonası'nda finale kaldı

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Emre Kaplan Dünya Şampiyonası'nda finale kaldı
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Milli bisikletçimiz Emre Kaplan, Çin'de düzenlenen Dünya Gençler Pist Bisikleti Şampiyonası'nda finale yükseldi. Kaplan, kürsü için mücadele edecek.
Milli bisikletçimiz Emre Kaplan, Çin'de düzenlenen Dünya Gençler Pist Bisikleti Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak finale yükseldi.
Bugün yapılan Scratch yarışı sonrasında gösterdiği performansla finale kalmayı başaran Emre Kaplan, kürsü mücadelesi verecek.
Final yarışı, saat 10.00'da başlayacak.
 
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