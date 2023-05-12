Emirzadeoğluları, Mağusa kulüplerini ziyaret etti

KKTC Cimnastik Federasyonu genel sekreteri Emsal Emirzadeoğluları, Mağusa bölgesindeki kulüpleri ziyaret etti.

Emsal Emirzadeoğluları, Mağusa ziyaretinde P&G Cimnastik kulübüne gitti. Burada

kulübün çalışmalarını yerinde takip eden Emsal Emirzadeoğluları, kulüp başkanı Petek Çağlar ve antrenör Bilgin Diker’den kulübün sorunları ve ihtiyaçları ile ilgili bilgi alıp, çocuklara başarılar diledi.

