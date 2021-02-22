Elis “Bedenimize ve ruhumuza iyi bakmalıyız”

Elis Sakallı, pandemic döneminde paylaştığı antrenman videoları ile halkımıza yardımcı olurken, “Bedenimize ve ruhumuza iyi bakmalıyız” açıklamasını yaptı

Vücut Geliştirme ve Fitness dalında milli sporcularımızdan olan Elis Sakallı, pandemic döneminde sosyal medya hesabından çekip paylaştığı antrenman videoları ile bu zorlu dönemde halkımıza bir nebze olsun yardımcı olmaya çalışıyor.Elis yaptığı paylaşımlarda sporun hem bedenimize hem de ruhumuza iyi geldiğini ifade ederek vücut ağırlığı ile yapılabilecek hareketleri gösteriyor.Elis, son paylaşımında insanın her gün kendisine yapacağı küçük yatırımlarla kendisini zinde tutabileceğini vurgulayarak herkesi spor yapmaya davet etti.