Ege Erülkü, Puanlı Yol Yarışında, Türkiye birincisi oldu

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu milli sporcusu Ege Erülkü, Puanlı Yol Yarışı'nda, Türkiye birincisi oldu

Isparta’da 14-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen Türkiye Puanlı Yol Yarışı'nda sporcularımız önemli dereceler elde etti.

Farklı yaş kategorilerinde mücadele eden sporcular, gösterdikleri performansla dikkat çekti.

U17 kategorisinde yarışan Ege Erülkü, üstün bir performans sergileyerek Türkiye birincisi oldu. Aynı kategoride yer alan Atlas Toto ise 35. sırada yarışmayı tamamladı.

Gençler kategorisinde yarışan Ömer Bülbül, zorlu rakiplerine karşı güçlü bir mücadele vererek 12. sırayı elde etti.

Master 40 kategorisinde ise Eral Aşina, sekizinci olarak önemli bir başarıya imza attı.



