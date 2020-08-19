Efeoğlu anısına attılar

Serdarlı Belediyesi ve Serdarlı Avcılık Atıcılık Derneği sponsorluğunda Aziz Efeoğlu 1.Sporting Atış Anı Turnuvası yoğun bir katılımla yapıldı.

Merhum Aziz Efeoğlu'nun kabri başında sabahleyin ailesi,Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Polis Genel Müdür ikinci yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu, Serdarlı Muhtarı Ahmet Serdar ve sevenlerinin katılımıylaanma töreni düzenlendi.

Aziz Efeoğlu 1.Sporting Atış Anı Turnuvasının açılış atışını Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım tarafından yapılırken, turnuva başarıyla gerçekleştirildi. Turnuvada Kader Dorukan birinci, Mustafa Erbulut ise ikinci oldu.



