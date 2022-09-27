Dünyayı saran Padel Kıbrıs’ta başlıyor

KKTF ile Baştaşlar İnşaat işbirliğinde PADEL Tanıtım Etkinliği düzenleniyor. PADEL Tanıtım Etkinliği 02 Ekim 2022 Pazar gün saat 11:00 de Esentepe’deki Sun Valley Resort & Residency Padel tesislerinde gerçekleşecek.
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