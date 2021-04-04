Dünya şampiyonasına açık havada hazırlandılar

Hyong/Pumse/ Kata müsabakaları açık havada ve bireysel olarak gerçekleştirilirken, büyük çekişme içinde geçti

Taekwondo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Hyong/Pumse/ Kata müsabakaları Cuma günü gerçekleştirildi.

Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde açık havada ve bireysel olarak gerçekleştirilen müsabakalar büyük çekişme içinde geçti.Pandemiden dolayı yapılamayan yarışlar haftada iki organizasyon olarak gerçekleştirilerek faaliyet programındaki açıklar kapatılacak. Dünya şampiyonasına hazırlanan lisanslı performans sporcuları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi bahçesinde açık havada, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak kendilerini denediler.

Performans sporcularının son durumları görmek için yapılan yarışmalar pandemi sonrası yapılan ilk Hyong/Pumse/Kata Müsabakaları oldu. Alınan dereceler şöyle:

BAYANLAR HYONG/PUMSE/KATA ŞAMPİYONASI

1.Kategori: 1.Duru Su Yenice 2.Aleksandra Gudonova 3.Ravza Tümay

2.Kategori: 1.Öncel Alyanak 2.Gizem Gürpınar 3.Meliz Mina Kızıltaş

3.Kategori: 1.Hira Nur Tümay 2.Hande Erşahinoğlu 3.Gülcan Abdullah

4.Kategori: 1.Gülnaz Edalı 2.Saltnat Omurova 3.Rabia Tarım

5.Kategori: 1.Açelya Ergin 2.Hatice Alyanak 3.Tuba Şener

6.Kategori: 1.Elena Pakhomova

7.Kategori: 1.Ana Tüysüz

8.Kategori: 1.Pınar Akarpınar

ERKEKLER HYONG/PUMSE/KATA ŞAMPİYONASI

1.Kategori: 1.Sadık Spelok 2.Emir Kemal 3.Emirhan Edalı

2.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Şakir A. Yağızsoy 3.Yusuf Seyhan Şen

3.Kategori: 1.Çetin Çiftsüren 2.Agit Yenice 3.Eren Külahçıoğlu

4.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Denktaş Karamahmutoğlu 3. Kıvanç Çağlin

5.Kategori: 1.Tuğra Tığ 2.Kerim Karpuz 3.Efe Güleç

6.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Yunus Emre Tomak 3.Taner Kara

7.Kategori: 1.Emir Kaflı 2.Ahmet Faruk Kocabaş 3.Sinan Kara

8.Kategori: 1.Şakir Yağızsoy

