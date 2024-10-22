Dünya PDC Bayanlar Şampiyonu Beau Greaves KKTC’de

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, “Northern Cyprus Open” adı altında turnuva düzenledi.

Bafra’da Concorde Otel’de düzenlenen turnuva yoğun ilgi gördü.

Turnuvaya, Paddy Power Dünya Dart Şampiyonası olarak bilinen PDC Dünya Dart Şampiyonu Beau Greaves başta olmak üzere yurt dışından bir çok ünlü isim katıldı.

Çiftler, çift erkekler ve çift kadınlarların yarışmasıyla başlayan turnuvada yarışmacılar

sonuca gitmek için kıyasıya yarıştı.

Heyecanın ve hırsın sahne aldığı turnuvada maçlar büyük ilgiye sahne oldu.