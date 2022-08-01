banner762
banner815
2022 Beach Tennis Tour DAÜ Beach Cup tamamlandı
2022 Beach Tennis Tour DAÜ Beach Cup tamamlandı
6 0
KTOEÖS’ten Bakan Çavuşoğlu’na sert eleştiri
KTOEÖS’ten Bakan Çavuşoğlu’na sert eleştiri
24 0
 
31 0
Girne için Zeki Çeler de çalışmalara başladı
Girne için Zeki Çeler de çalışmalara başladı
16 0
Yıldız ve kadınlarda şampiyonlar belirlendi
Yıldız ve kadınlarda şampiyonlar belirlendi
17 0
“Çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk”
“Çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk”
28 0
Işık İkidereli son yolculuğuna uğurlandı
Işık İkidereli son yolculuğuna uğurlandı
44 0
banner797

Dumlupınar Akademi’nin seri turnuvaları başladı

banner476

banner825
Dumlupınar Akademi’nin seri turnuvaları başladı
Dumlupınar Akademi tarafından organize edilen Akademi Futbol Turnuvası Serisi başladı.
CD Auto Trade sponsorluğunda 31 Temmuz’da gerçekleşen Dumlupınar Akademi Futbol Turnuvası Serisinin ilk ayağı başarıyla tamamlandı.
CD Auto Trade yetkilileri tarafından ödüllerin verilmesi ile son bulan etkinliğe, Düzkaya Akademi, Gönyeli Akademi, Türk Ocağı Akademi, Yenicami Akademi ve Dumlupınar Akademi 2010 grupları katılım gösterdi.
Serinin ikinci ayağı 7 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olup, detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.