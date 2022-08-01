Dumlupınar Akademi’nin seri turnuvaları başladı

Dumlupınar Akademi tarafından organize edilen Akademi Futbol Turnuvası Serisi başladı.

CD Auto Trade sponsorluğunda 31 Temmuz’da gerçekleşen Dumlupınar Akademi Futbol Turnuvası Serisinin ilk ayağı başarıyla tamamlandı.

CD Auto Trade yetkilileri tarafından ödüllerin verilmesi ile son bulan etkinliğe, Düzkaya Akademi, Gönyeli Akademi, Türk Ocağı Akademi, Yenicami Akademi ve Dumlupınar Akademi 2010 grupları katılım gösterdi.

Serinin ikinci ayağı 7 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olup, detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacak.

