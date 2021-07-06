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Dumlupınar Akademiden kitap bağışı

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Dumlupınar Akademiden kitap bağışı
Yonpaş Dumlupınar Akademi "1 Çocuk 1 Kitap" kitap bağışı etkinliği kapsamında akademi çocukları tarafından toplanan kitapların bir kısmını Lefkoşa Türk Belediyesi Dayanışma ve Eğitim Merkezi, El Ele Kreşi ve Sokak Kütüphanelerinde kullanılmak üzere bağışladı.
Akademi çocukları tarafından bağışlanan kitaplar Yonpaş Dumlupınar kulüp koordinatörü Asya Alpler tarafından LTB Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi sorumlusu Gözde Torun'a teslim edildi.
Yonpaş Dumlupınar Akademiden yapılan açıklamada, bu bağışın bir başlangıç olduğu ve ileriki dönemlerle de çeşitli işbirliklerine devam edileceği mesajı verildi.
 
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