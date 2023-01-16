Dr.Küçük anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Dr. Fazıl Küçük müsabakaları Cuma gün yapıldı.

Kıbrıs Türk Toplumu lideri ve Halk adamı Dr.Fazıl Küçük anısına düzenlenen Hyong/Pumse ve Kata şampiyonasına tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu başkanlığında Ana Tüysüz,Şakir Yağızsoy ve bölge hakemleri yönetti.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

BAYANLAR HYONG SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Defne Üresin Okçu 2. Öncel Alyanak 3. Derin Karaca

2.Kategori: 1. Miray Mafraoğlu 2. Yağmur Kızıltay 3. Hamide Kurtul

3.Kategori: 1. Nursima Kara 2. Hira Kürekçi 3. Anelia Belen

4.Kategori: 1. Enise Püsküllü 2. Zehra Bilge Bayram 3. Elif Baştaş

5.Kategori: 1. Aslı İpek Kara 2. Zeynep Kürekçi 3. RianaMarçuk

6.Kategori: 1. Şebnem Eryiğit 2. Zeliha Arpacıoğlu 3. Defne Karam

7.Kategori: 1. Havin Yılmaz 2. Melek Ünver 3. İlkim Gürcan Ünver

8.Katagori: 1. Sevcan Gül 2. Sedef Ölmez 3. Sibel Yeşilırmak

9.Katagori: 1. Zehra Naz Ağan 2. Süheyla Bölükbaşı 3. Hatice Alyanak

ERKEKLER HYONG SONUÇLARI

1.Kategori: 1. San Norouzi 2. Mohammad Hosseine 3. Emrullah Baştaş

2.Kategori: 1. Münür Püsküllü 2. Ali Arpacıoğlu 3. SaveliiAtoin

3.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy 2. Abdullah Baştaş 3. Atlas Ersoy

4.Kategori: 1. Kerim Karpuz 2. Reza Golmohammadzade

5.Kategori: 1. Oğulcan Doğan 2. Arda Akın Altuntas 3.Cevdet Sırdaş

