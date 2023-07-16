Doğukan’dan, bir büyük başarı daha

Elit yüzücümüz Doğukan Ulaç, Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda 10 kilometrede birinci oldu ve Türkiye’yi Makedonya’da düzenlenecek Ohrid International Swimming Marathon organizasyonunda 25 kilometrede temsil etme hakkı elde etti

Ülkemizin milli yüzücüsü Doğukan Ulaç, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Yüzme hayatını Kayseri’deki Olimpiyat Merkezi’nde sürdüren Ulaç, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Alanya’da düzenlenen Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışmaları’nda 10 kilometrede birinci olma başarısı gösterdi. 1:49.30’luk derecesi ile genel klasman birincisi olan Ulaç, Türkiye’yi Makedonya’da düzenlenecek Ohrid International Swimming Marathon organizasyonunda 25 kilometrede temsil etme hakkı kazandı.

Elde ettiği başarı sonrası Ulaç sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışlarında 10KM de 1:49.30 ile Genel Klasman 1.’liği ile Türkiye’yi 25km’lik Ohrid İnternational Swimming Marathon da temsil edecek ilk sporcu oldum. Kayseri TOHM’daki hocalarım Ali Özmen hocam ve Uğur Kartal hocama desteklerinden ötürü teşekkür ederim, Kıbrıs’ta desteklerini esirgemeyen hocalarım Mehmet Gürcenk ve Osman Akkuş hocalarıma ayrı bir teşekkür ederim. Kıbrıs’taki kulübüm Tüfekçi Spor Kulübü, Türkiye’deki kulübüm Avrupa Yüzme İhtisas’a (Emre Seven) ve sponsorlarım BigJoy Sports, Gloria Jean's Coffees North Cyprus’a SBOX Athletic Club (Kamil Bayraklı), ailem ve destekleyen herkese teşekkür ederim…”

