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Doğukan Ulaç, Oceanman Dünya Şampiyonasında

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Doğukan Ulaç, Oceanman Dünya Şampiyonasında
Dünyanın en büyük açıksu organizasyonu olarak seçilen Oceanman Dünya Şampiyonasına davet alan Doğukan Ulaç Cuma günü adadan ayrılıp Yunanista'nın Girit Adası'na gidecek.. Geçen sene Mısır'da düzenlenen Oceanman Dünya Şampiyonası'nda yarışan yüzücümüz Genel Klasman da 5. Olup 20-29 yaş grubunda birinci olmuştu. Yarışmada Cumartesi gün 10 km yüzecek olan Doğukan'a Su Sporları Federasyonu başarılar diledi.
 
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