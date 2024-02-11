Doğukan Avrupa Kupası ikinci ayağına katılacak

Kocaeli - Gebze'de düzenlenen Türkiye Açıksu Yüzme Kış Şampiyonası ve Milli Takım Seçme yarışlarında 10 km klasmanında yarışan milli yüzücümüz Doğukan Ulaç 1.53.22 zamanlama ile genel klasmanda üçüncülük, 20+ yaş grubunda ise ikincilik derecesi alarak Türkiye Milli Takımı ile 18 Mayıs'ta İtalya'da yapılacak olan Avrupa Kupası ikinci ayağına katılma hakkı kazandı.
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